国分太一さん日本テレビのバラエティー番組を降板となった元「TOKIO」の国分太一さんが日弁連に申し立てていた人権救済について、日弁連が「取り扱うことができない」と判断していたことが分かった。国分さんの代理人の菰田優弁護士が25日明らかにした。菰田弁護士は「審議されることなく取り扱わないと決定されたことは誠に遺憾であり残念」とのコメントを発表。「人権侵害が存在しないという結論ではないとも認識している。