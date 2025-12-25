保険適用を維持したうえで、患者に追加負担を求めることになる処方薬「OTC類似薬」について、厚生労働省は追加負担の対象になる77成分の案を明らかにしました。医師の処方箋が必要な「OTC類似薬」は、市販薬と成分などがほとんど同じで、保険適用の対象であることから1割から3割の自己負担ですみます。「OTC類似薬」をめぐっては保険適用を維持したうえで、患者に追加負担を求めることになっていますが、きょう、厚労省は追加負担