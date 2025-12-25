ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、ゼレンスキー大統領は、アメリカとの協議で修正を加えた「20項目の和平案」を初めて公表しました。和平案は、アメリカが当初示した28項目の原案を修正したものです。ウクライナが求めてきた安全の保証をアメリカ、ヨーロッパ諸国、NATOが提供し、ウクライナ軍の平時の兵力は80万人を維持するとしています。最大の争点は領土問題で、現在の前線を事実上の境界とする案のほか、東部ドネツク州に