米歌手のジャスティン・ビーバーが、サンタ帽をかぶった1歳半の息子ジャック・ブルースの姿をインスタグラムでシェアし、ファンをメロメロにさせている。【写真】かわいすぎるジャック・ブルースの姿＆クリスマスソックスが3つ並んだ写真もクリスマスイブにインスタグラムを更新したジャスティンは、プライベートジェットの機内を、赤いニットとサンタ帽に身を包んだジャック・ブルースが歩き回る写真をシェア。座席シートにつ