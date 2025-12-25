横浜ＦＭは２５日、Ｊ２鳥栖のＤＦ井上太聖（２３）の完全移籍加入が決定したことを発表した。堀越高、順大を経て、２５年に鳥栖に加入。守備力に、技術、スピードも兼ね備えた身長１８３センチのセンターバックで、今季はプロ１年目ながら全３８試合に出場し、２得点１アシストだった。クラブを通して、井上は「横浜Ｆ・マリノスという伝統あるクラブでプレーをできること、とてもうれしく思います。自分の特徴を最大限に発