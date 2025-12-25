西川貴教が、8枚目のシングル「Ignis -イグニス-」を2026年2月18日(木)にリリースすることを発表した。表題曲「Ignis -イグニス-」は、2026年1月放送開始のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合したロックナンバー