女優の春本由香が25日までに、自身のインスタグラムを更新「私33歳になりました」と報告すると同時に、結婚報告はがき風な写真をアップし「そして、、、推しであります真島吾朗様と結婚しますた今度ともよろしくお願いいたします」と２ショット？を披露した。 【写真】19歳年上俳優夫とは“別人”との結婚報告はがき ゲーマーとしても知られる春本は、アクションゲーム「龍が如く」シリーズへの愛