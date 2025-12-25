タレント・福田萌（40）が25日、インスタグラムのストーリーズで、国家資格「賃貸不動産経営管理士」に合格したことを発表した。 【写真】夫・中田敦彦とのラブラブショット 「賃貸不動産経営管理士、合格してました!!」と歓喜。また、自身のXでも、合格まで道のりを語った独占インタビュー記事を引用リポストして「私にもサンタさん来ましたー!」と喜びをつづった。 福田は今年8月、インスタグ