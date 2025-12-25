最近の各種世論調査で与党・政府の支持率が同時に下落していることが明らかになった。ウォン安ドル高など否定的な経済イシューの余波と解釈される。エムブレーンパブリック、ケイスタットリサーチ、コリアリサーチ・韓国リサーチが22〜24日、満18歳以上の1003人を対象に全国指標調査（NBS）を実施した結果、李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営を肯定的に評価する回答は59％だった。2週前の同じ調査（62％）と比較して3ポイ