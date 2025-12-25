元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が２４日、所属するグループ「ＡＯＡＯ」の公式インスタグラムなどでクリスマスビジュアルを披露した。赤とネイビーのチェック柄が印象的なキュートな姿にコメント欄などでは「一生推し」、「可愛すぎる」、「サンタみさきちゃんかわいーー」、「え、かわいすぎない？」との声が寄せられていた。