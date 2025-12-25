お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が25日、ABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」（木曜正午）に出演。21日に行われた漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」に言及した。番組ではM―1が話題となり、関西芸人のたくろうが優勝するまでの過程の苦労などを第2回大会の優勝者である増田が紹介した。その中で、増田は「ヤーレンズ、トップバッターだったでしょ？ヤーレンズのやった仕事って大きいと思うけ