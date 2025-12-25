経団連の審議員会に出席し、筒井義信会長（左）と握手する高市首相＝25日午後、東京・大手町の経団連会館高市早苗首相は25日、経団連の会合であいさつし、2026年春闘で「物価上昇に負けないベースアップ（ベア）の実現」を要請した。政府として賃上げを持続できる環境整備を後押しするとともに、税率を上げずに税収を増加させて景気回復につなげると訴えた。会合は経団連会長の諮問機関である審議員会で、経団連の筒井義信会長