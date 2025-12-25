テレビ東京は２５日、タレントのビートたけしが来年１月２日放送の「古代文明ミステリーたけしの新・世界七不思議大百科第１３巻大エジプト博物館世界初の独占撮影スペシャル！！」でＭＣを務めると発表した。オープンした東京ドーム１０個分の広大な広さを誇る大エジプト博物館の館内を長年にわたる交渉の末、許可が下り、世界のメディアで初めて独占撮影した。たけしは「やっぱり７０００年、８０００年も経ってるの