神戸は25日、J2仙台からMF郷家友太（26）が完全移籍で加入することを発表した。4年ぶりに古巣復帰となる。郷家はクラブを通じ「ヴィッセル神戸に関わる全ての皆さん、お久しぶりです。もう一度、クリムゾンレッドのユニホームを身にまとえることやノエビアスタジアム神戸で闘えることをうれしく思います。3年前より大きくなった姿をお見せできるように、このチームのために闘い、1つでも多くの勝利とゴールを届けられるように