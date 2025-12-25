26日から27日にかけて、強風が見込まれるとして、JR東日本秋田支社は、列車の運行計画と見通しを発表しました。26日の朝から、奥羽線や羽越線、五能線で多くの列車に運休や遅れがある見込みです。 ■26日の列車運行計画と見通し 奥羽線は、秋田駅から大館駅の間で終日、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。羽越線は、羽後本荘駅から山形の吹浦駅の間で、午前6時半ごろから全ての列車の運転を取りやめ、新屋駅から羽後