Disney+（ディズニープラス）で2026年1月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。1月は、大ヒットシリーズ『ハイ・ポテンシャル』シーズン2、待望の新エピソードの配信からスタート！そのほかにも『glee』のライアン・マーフィーが手掛ける新作や、映画『ローズ家~崖っぷちの夫婦~』も開始に。マーベルスタジオが贈る、異色のドラマシリーズ『ワンダーマン』もお見逃しなく！