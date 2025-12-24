アクションチャンネルの2026年1月のラインナップをご紹介。今月は、水上警察WAPO（ヴァーポ）と特別捜査班SOKO（ゾーコ）の活躍を描いた大人気シリーズの新シーズンを独占日本初放送！ さらに、レギュラー放送中のドラマ『イコライザー』ファイナルシーズン最終回を目前に、シーズン4（全10話）、シーズン5（第1〜12話）を一挙放送。