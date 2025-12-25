FC東京は25日、京都サンガF.C.からMF山田楓喜が完全移籍で加入することを発表した。現在24歳の山田は、左足から繰り出す高精度のキックを最大の武器とするウインガー。小学5年から京都の育成組織でプレーし、2020年にトップチームへ昇格。2021年にプロデビューを飾り、京都では公式戦通算58試合の出場で5試合に出場した。2024シーズンにはFC東京のライバルである東京ヴェルディへの期限付き移籍を経験し、J1リーグで21試合5