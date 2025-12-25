JR西日本の会長が関西財界トップに就任することが内定しました。関西財界の有志団体「関西経済同友会」はきょうの会見で、来年5月に代表幹事の任期を終える大林組の永井靖二副社長の後任に、JR西日本の長谷川一明会長が内定したと発表しました。同友会の代表幹事は2人制で、日本生命保険の三笠裕司副会長と務めるということです。長谷川会長は、来年1月の幹事会の審議や、来年5月の総会決議などを経て、代表幹事に選任される予定だ