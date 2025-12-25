元乃木坂46で現在は俳優やモデルとして活動する堀未央奈さんは12月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。AIが作成した男性になった姿を公開し、反響を呼んでいます。【画像】「え？志尊淳でしょ？」「イケメン過ぎてビビる」「男性アイドルだった世界線でも推してます」堀さんは「自分の顔の男性verをaiに作ってもらったけどはじめましてすぎる」とつづり、3枚の画像を投稿。1、2枚目が男性になった堀さんです。まるでK-POPアイドル