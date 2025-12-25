大阪・ミナミを舞台にした巨額の地面師詐欺事件。指示役の男に懲役10年の判決が言い渡されました。判決を受けたのは、東大阪市の会社役員・福田裕被告（53）です。福田被告は、不動産会社の代表になりすまし、会社が所有するビル3棟をあわせておよそ14億5000万円で売却し、カネをだまし取ったなどの罪に問われています。いわゆる”地面師詐欺”。これまでの裁判で福田被告は起訴内容を認めていました。検察は論告で「地面師詐欺と