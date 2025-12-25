架空の販売促進費を計上するなどして虚偽の確定申告を行い、法人税など２億円あまりを脱税したとして、大阪地検特捜部は、経営コンサルタント会社の代表の男（４９）を逮捕・起訴しました。起訴状によると、経営コンサルタント会社「即決営業」（大阪市浪速区）の代表取締役である堀口龍介被告（４９）は、同社をはじめ自らが経営に関わる４社で２０２０年以降、架空の販売促進費を計上するなどして虚偽の確定申告に及び、法人