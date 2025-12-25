銀座コージーコーナーは、12月26日から、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で干支の“午（うま）”をモチーフにした新春限定焼菓子ギフトを販売する。帰省の手土産や新年の挨拶に最適な焼菓子ギフト3品を、年末年始限定で販売する。運だめしができて願いごとも書ける「おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）」はクッキー2種を、“七福神に扮した招き猫”デザインの「七福マドレーヌバッグ（7個入）」は人気のマド