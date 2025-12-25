KOKUBO（小久保工業所）は、日本製の便利なキッチン用品50種類を黒を基調にリパッケージし、「KULO」シリーズ〜KOKUBOコレクション〜として発売する。パッケージには日本語と英語を併記し、同一商品で国内でも海外でも販売できるようにする。日本製品の良さは、国内はもちろん、海外でも定評がある。パッケージに日本語を表記することで、信頼を得られる傾向もみられる。「日本製の便利なキッチンツールを、世界中どこでも同じパッ