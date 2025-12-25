イエス・キリストの生誕の地とされる、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸のベツレヘムでは、ガザでの停戦の発効を受け、3年ぶりにクリスマスを祝う行事が行われました。きらきらと輝く大きなクリスマスツリー。イエス・キリストの生誕の地とされるベツレヘムでは24日、教会前の広場などに大勢の市民が集まり、クリスマスを祝いました。ベツレヘムでは、ガザでの情勢を受けて、去年、おととしとクリスマスを祝う行事が中止されました