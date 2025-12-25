中国による日本への渡航自粛の呼びかけが続く中、先月の全国の百貨店のインバウンド売り上げ高は2.5%減少しました。さきほど発表された全国にある百貨店の先月のインバウンド売り上げ高は502億円で、前の年の同じ月より2.5%減少しました。客数は50.8万人で、4か月ぶりのマイナスです。▼高額品などの販売が伸び悩んだほか、▼韓国と香港からの客の売り上げが大きく減少したことが要因です。また、中国が先月14日から日本への渡航自