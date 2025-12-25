サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が２５日、都内で、自身が代表取締役を務めるＮｏｗＤｏ株式会社を含む共同３社で新たに立ち上げた企業対抗スポーツリーグ「ＣＯＲＰＯＲＡＴＥＬＥＡＧＵＥ」構想発表記者会見に出席。ビジネスマンとして活動の場を広げる中、選手としての現在地を明かした。昨年途中から無所属が続いているが「一応まだ、自分自身はサッカーでも現役を続けているという風に思っている」と説明。ジ