日本維新の会・吉村洋文代表が「ひるおび」に生出演。議員定数削減、社会保険料の引き下げなどについて話す中、消費減税に関しても言及しました。【写真を見る】食料品の消費税ゼロ「僕は絶対やりたい」維新・吉村代表生出演【ひるおび】コメンテーター眞鍋 かをり：消費減税に関してはやる気はありますか？日本維新の会吉村洋文代表：僕ね、消費減税は食料品の消費税ゼロをやるべきだと思う。今物価が上がって、何の物価が上