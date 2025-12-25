カリフォルニア大と対戦したハワイボウルでFGを決めたハワイ大の松沢寛政（中央）＝ホノルル（ゲッティ＝共同）米大学フットボールで成績優秀校同士が対戦するボウルゲームの一つ、ハワイボウルが24日、ハワイ州ホノルルで行われ、キッカーの松沢寛政が所属するハワイ大がカリフォルニア大に35―31で逆転勝ちした。松沢は2本のFG成功などで9点を挙げて貢献した。FGは7―21の第2クオーター終盤に29ヤード、10―21の第3クオータ