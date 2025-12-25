¡Ö´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡× ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë2PM¤Î¥¸¥å¥Î¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÆÈÎ©¸å¤â³èÆ°¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÏNetflix¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏÃÂêºî¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¼ç±é¡£IMF´íµ¡¤¬¿á¤­¹Ó¤ì¤ëÃæ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¿·ÊÆ¼ÒÄ¹Ìò¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¤ËÂ³¤­¡¢12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÊ±¤¹¤ë¡ÖCASHERO ¡Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ä¡Á¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸