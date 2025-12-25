「リトルツインスターズ」テーマカフェのこだわりポイントは…？© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663329「リトルツインスターズ」は、「2025年サンリオキャラクター大賞」総合7位となった人気キャラクター！ こわがりでちょっぴり泣き虫のお姉さんララと、ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好きの弟キキの ”ふたごのきょうだい星”。そんな「リトルツインスターズ」の50周年を記念したテーマカフェ「LittleTwinStars