日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、12月25日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。昨日のクリスマスイブの食事について語った。サンタ帽をかぶった河出菜都美アナが、水卜麻美アナに「メリークリスマス！もうケーキとか食べましたか？」とたずねると、水卜アナは「昨日、実家の母がご馳走を作ってくれて」と回答。水卜アナは「水卜家のクリスマス、鶏、豚、牛、全部ありました。母、気合い入ってました。