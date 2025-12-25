¡Ú¥Õ¥£¥°¥¼¥í 1/6 ¥Ö¥íー¥Î¡¦¥Ö¥Á¥ã¥é¥Æ¥£¡Û 2026Ç¯9·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§34,100±ß threezero¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥íー¥Î¡¦¥Ö¥Á¥ã¥é¥Æ¥£¡×¤ò2026Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï34,100±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡×¤è¤ê¡Ö¥Ö¥íー¥Î¡¦¥Ö¥Á¥ã¥é¥Æ¥£¡×¡×¤ò1/6¥¹¥±ー¥ë²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¹â¤µÌóÌó30.8cm¤ÇÁ´¿È¤Ë33¥ö½ê¤Î²ÄÆ°¥Ý¥¤