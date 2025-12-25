ＦＣ東京は２５日、元Ｕ―２３日本代表で２４年パリ五輪代表の京都ＭＦ山田楓喜（ふうき）を完全移籍で獲得したと発表した。新天地のＦＣ東京を通じて「ファン・サポーターのみなさま、こんにちは。京都サンガから加入することになりました山田楓喜です。この決断は正直すごく悩みました。しかし、松橋力蔵監督や強化部の方々の自分に対する熱量を感じ、覚悟を決めてこのクラブにきました。ＦＣ東京のファン・サポーターのみな