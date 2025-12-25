警察庁は25日、岩手県と秋田県でクマの駆除にあたっていた、他の県の警察官の派遣を終了すると発表しました。クマによる人的被害が相次いだのを受け、警察庁は岩手県と秋田県に11月13日から、緊急的な対応として他の都道府県警察からの部隊を特別派遣していました。派遣に伴い、国家公安委員会規則を改正し、警察官のライフル銃の使用をクマの駆除でも可能としていました。警察庁によりますと、岩手と秋田の警察官でクマ駆除の態勢