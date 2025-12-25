夏の音楽フェス『サマーソニック2026』の開催日程が25日、発表された。大阪は「万博記念公園」が会場となることが決まった。【写真】サマソニ東京、全出演者（一覧）サマソニの大阪会場は、舞洲スポーツアイランドで開催されてきたが、2024年、25年と吹田の万博記念公園で実施された。■日程：2026年8月14日（金）・15日（土）・16日（日）東京会場：ZOZO マリンスタジアム & 幕張メッセ大阪会場：万博記念公園