万博の経済効果が大きく上振れる見通しです。25日開かれた大阪・関西万博の「成果検証委員会」は、万博の経済波及効果を約3.6兆円にのぼる見通しであると示しました。。これは2.9兆円とした開幕前の試算から大きく上振れています。「ミャクミャク」の人気の高まりで公式グッズの売上げが好調だったほか、店舗使用料の収入などがあり、運営費は、最大でおよそ370億円の黒字になる見通しです。委員会では今後、この黒字分の使い道や