契約を更改し、記者会見する中日のマスコット、ドアラ＝25日、名古屋市プロ野球中日のマスコット、ドアラが25日、名古屋市の球団事務所で契約交渉し、好物の食パン90グラム増の620グラムで更改した。グッズの売り上げが好調なことや、球団創設90周年を迎える来年の働きを期待されてのアップとなった。サンタクロース姿で現れたドアラは「今年は休まずできたので、評価された」と満足した様子だった。来春にワールド・ベースボ