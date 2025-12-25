介護職員による高齢者への虐待件数の推移厚生労働省は25日、介護職員による高齢者への虐待が2024年度に1220件あったとの調査結果を発表した。前年度から8.6％増え、4年連続で過去最多を更新。職員に通報を促す環境整備が進んだことが要因とみられる。被害者は、1件で複数いるケースもあり、2248人だった。うち5人が死亡した。虐待の種別（複数回答）は、暴力や身体拘束といった身体的虐待が51.1％で最も多かった。暴言などの心