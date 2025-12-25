京都府教委は２４日、引率中の女子生徒に添い寝したとして、府南部の府立高の男性職員（３３）を免職の懲戒処分にしたと発表した。府教委によると職員は今年９月、企業主催のイベントに出席するため生徒５人と京都駅近くのホテルで前泊。午前４時頃、女子生徒が廊下に出ていたため、寝かせようと一緒に入室し、約１時間にわたって添い寝し、胸を触ったという。１０月上旬、生徒が別の教職員に相談して発覚した。今年度の懲戒処