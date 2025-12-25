私はランです。夫のダイキとのあいだには小学生の息子が1人。夫婦仲も、家族仲も、悪くない方だと思います。さてある日のこと、ダイキが休日出勤をすることになりました。土曜日だというのに文句ひとつ言わず家族のために働いてくれるダイキには感謝しかありません。さてダイキ曰く、午前中の仕事が終わったら外でランチを済ませてくるとのこと。しかし、ランチをする相手の名前は、私が知らない人でした。しかも女性だというので