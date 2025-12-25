ソフトバンクから自由契約となった有原航平投手（33）が、日本ハム入りすることが25日、分かった。2年連続で最多勝のタイトルを手にした右腕が同一リーグの最大のライバル球団に移籍し、リーグ3連覇を狙うソフトバンクにとっては大きな痛手となる。有原は日本ハム、米大リーグを経て2023年にソフトバンクに入団し、今季で3年契約が満了。契約延長を望む球団は新たに複数年契約を提示するなど残留要請を続けたが、契約満了の