JR九州は25日、大規模な再開発計画が進む九州大箱崎キャンパス跡地（福岡市東区）そばに開設する鹿児島線の新駅名を「JR貝塚駅」に決定したと発表した。2027年に開業する予定。新駅は千早−箱崎間に新設。隣接地には福岡市地下鉄と西鉄貝塚線の貝塚駅もある。