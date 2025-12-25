女優の天海祐希（58）が、25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の女優・黒柳徹子（92）にツッコむ場面があった。この日は同局のドラマ「緊急取調室」シリーズで共演中の俳優・小日向文世とともに出演。小日向の他、鈴木浩介、速水もこみちら俳優陣に囲まれた撮影現場でのオフショットが紹介されると、写真では紅一点の天海に対し、黒柳は「ホントに、天海さんお1人ですね、女性はね」と指