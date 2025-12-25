アイスホッケー女子のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表メンバーに選ばれ、記者会見する主将の小池詩織＝25日、北海道苫小牧市日本アイスホッケー連盟は25日、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に臨む女子日本代表に、過去3大会に出場している小池詩織や、五輪初出場となる輪島夢叶（ともに道路建設ペリグリン）ら23人を選出した。北海道苫小牧市で記者会見が開かれ、主将の小池は「『スマイルジャパン』がメダル獲得に向け