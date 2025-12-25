中日の上林誠知外野手（３０）が２５日、ナゴヤ球場で契約更改交渉に臨み２８５０万円アップの４６００万円（推定）でサインした。上林は今季、１３４試合に出場し、打率２割７分０厘、１７本塁打、５２打点。外野のレギュラーとして活躍し、攻守に渡ってチームを支えた。「今年は自分の中でも野球人生の分岐点だと思っていた。年齢も３０になりましたし、今年、成績を残せなかったら危なかったと思っていた。（復活の要因は）