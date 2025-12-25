参政党は２５日、国会内で会見し、新たな人事を発表した。元自民党の中川俊直元衆院議員、宇都隆史元参院議員が政調会長補佐に就任した。女性スキャンダルで安倍政権時に経産政務官を辞任し、２１年の衆院選落選で政界引退していた中川氏は神谷宗幣代表から口説かれたといい、「神谷代表の本当に熱い情熱が心から響いて、草の根の政治が非常に大事ではないかと思った」と政界復帰を決意したという。元航空自衛官で参院２期務