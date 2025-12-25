種子島・屋久島地方を中心に風が強くなっていて、離島を発着する空の便で欠航が出ています。 種子島・屋久島地方では台風並みの強い風が吹いており、▼種子島で21.6メートル、▼屋久島で20.1メートルの最大瞬間風速が観測されました。 空の便に影響が出ていて、日本エアコミューターによりますと、午後1時半時点で、屋久島や喜界島と鹿児島や大阪、福岡を結ぶ便あわせて6便が欠航しました。 日本エアコ