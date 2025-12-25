2年に1度に原則改定している診療報酬について、物価高や賃上げに迅速対応するため、毎年改定する案が与党内に浮上している。日本医師会も賛同しているが、報酬の引き上げは公的医療保険料と患者の自己負担の増加に直結することから財務省は難色を示している。 制度を所管する厚生労働省部幹部は「そういう議論があるのは承知している」と述べるだけで、今のところ静観の構えだ。26年度の予算編成過程で、報酬改定の議論が本格