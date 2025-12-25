JR西日本岡山支社 JR西日本は、2026年1月26日の昼、JR宇野線の茶屋町～宇野駅で一部列車の運行を取り止め、集中工事を行います。工事時間帯は代行バスを上下計14本運転するということです。 運行を取り止めるのは、下記の便です。 【下り：取り止め7本】 茶屋町9:35発→宇野10:02着 茶屋町10:12発→宇野10:36着 茶屋町11:12発→宇野11:36着 茶屋町12:11発→宇野12:35着 茶屋町13:11 発→宇野13:35着 茶屋町14: